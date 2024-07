Plus Wassenach

Buddhistisches Zentrum: Tempel in Wassenach ist wieder bewohnt

Von Martin Ingenhoven

Lange Jahre gehörten sie zum Ortsbild von Wassenach: buddhistische Mönche in ihren orangefarbenen Gewändern. Im Jahr 2009 waren sie ins ehemalige Hotel-Restaurant Adams-Marquardt in Wassenach eingezogen. Die Gaststätte war zuvor in ein buddhistisches Zentrum umgewandelt.