Klimawandel und lang anhaltende Dürreperioden sind längst im Alltag angekommen. Vor allem die enorme Trockenheit wie in den letzten Dürresommern macht der gesamten Landwirtschaft arg zu schaffen. Der Ruf der Bauern nach Wasser in den Außenbereichen der Grafschaft wird lauter. Strategien für die Wasserversorgung müssen gefunden werden, um den Ackerfrüchten und dem Obst das Überleben zu sichern. Ist jetzt eine Lösung in Sicht?