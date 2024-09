Plus Niederzissen Brohltalverwaltung hübscht sich auf: Niederzissener Rathaus soll schöner werden Von Martin Ingenhoven i Das Foyer des Rathauses der VG Brohltal soll barrierefrei werden, dazu wird es deutlich kleiner. Foto: Martin Ingenhoven Die Verbandsgemeindeverwaltung wird einen Schritt moderner, zumindest, was ihren Hauptsitz angeht: Es stehen Umbaumaßnahmen im Rathaus in Niederzissen an. Im Fokus dabei stehen vor allem zwei Dinge: Barrierefreiheit und mehr Platz. Lesezeit: 2 Minuten

Die Verbandsgemeinde (VG) Brohltal hat ihren Sitz in Niederzissen und wurde im Jahr 1970 gegründet. Aus dieser Zeit stammt auch das Rathaus an der Kapellenstraße, das schon bald nach dem Einzug der VG-Verwaltung zu klein wurde. So musste ein Erweiterungsbau in Auftrag gegeben werden, der im Jahr 1975 bezogen werden ...