In Oberdürenbach mit den drei Ortsteilen Büschhöfe, Oberdürenbach und Schelborn besitzen Klima- und Umweltschutz eine hohe Wertigkeit, wie sich auch am Verlauf der jüngsten Ratssitzung ablesen lässt. Die ersten drei Tagesordnungspunkte waren komplett dieser Thematik gewidmet, wobei der Bau von Windparks – ähnlich wie bei vielen auch in Sinzig – kritisch gesehen wird.