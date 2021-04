Mitten in der Pandemie an die Wahlurne? Mit diesem Gedanken kann sich nicht jeder anfreunden. Doch es gibt ja die Möglichkeit zur Briefwahl. Aber ist es tatsächlich so, dass die Bürger im Kreis so rege davon Gebrauch machen? Die RZ hat bei einigen Verwaltungen im Kreis nachgehört. Ergebnis: Am Wahltag selbst wird ein Ansturm auf die Wahllokale ausbleiben – ein großer Teil der Wähler hat sein Kreuzchen schon zuvor gemacht.