Adenau

Susan und Joseph Naylor sind in ihrer neuen Heimat angekommen. In einem Häuschen am Rande Adenaus hat sich das Paar aus South Wales eingerichtet. Der Raum, in dem sie es sich mit ihren zwei alten Hunden auf einem Sofa und einem Sessel gemütlich gemacht haben, ist klein – doch die Aussicht ist weit und atemberaubend. Durch das Fenster blicken Joseph und Susan oft stundenlang auf den herbstlich Wald. Hier genießen sie ihre Ruhe nach Jahren harter Arbeit. Die goldbraunen Bäume der Eifel vor Augen werden sie am 28. November mit einem Gläschen Wein und Bier anstoßen: Nicht nur auf die neue Heimat, sondern auch auf ihre Goldene Hochzeit.