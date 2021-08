Endlich wieder eine Sitzung in Präsenz: Nach zwei Videokonferenzen konnte der Gemeinderat von Weibern erstmals in diesem Jahr wieder in gewohnter Weise, wenn auch mit dem nötigen Abstand, in der Robert-Wolff-Halle tagen. Nach fast einem halben Jahr hatte sich erheblicher Gesprächs- und Entscheidungsbedarf ergeben. Unter gewissem Termindruck steht die Ausweisung eines neuen Baugebiets. Aber auch die Sanierung der Straße „Im Frohntal“ verlangt wegen eines Förderantrags keinen Aufschub mehr.