Bad Breisig

In Sachen digitale Ausstattung ihrer beiden Grundschulen gibt die Verbandsgemeinde Bad Breisig nun Gas. In der jüngsten gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Schulträgerausschusses in der Waldorfer Vinxtbachhalle wurde auf Antrag der FWG der grundlegende Beschluss festgezurrt. Dabei wurde auch auf die Sicherheit der Kinder im Internet geachtet.