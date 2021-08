Vom Kulturbahnhof in die Jahnhalle: Nach weit mehr als einjähriger Pause ist die Breisiger Kulturbühne jetzt erfolgreich wiederbelebt worden. Nach langer Zeit gab jetzt der in der Schweiz geborene Schauspieler und Regisseur Peter Nüesch zusammen mit der Pianistin Andrea Ernst ein Gastspiel am Rhein. Mit Liedern, Couplets, Chansons und Frechheiten bescherte der ehemalige Intendant der Mayener Burgfestspiele seinem Breisiger Publikum einen wunderbar altmodischen Abend.