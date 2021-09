Der Jahresabschluss 2020 der Römerthermen Betriebsführungsgesellschaft mbH, der im Rahmen der jüngsten Sitzung des Werksausschusses Kurbetriebe Stadt Bad Breisig am Donnerstag vorgelegt wurde, hört sich zunächst gar nicht so ganz schlecht an, weist er doch einen Überschuss von 344,99 Euro aus. Doch wie jede Medaille zwei Seiten hat, hat auch dieser Jahresabschluss zwei Seiten.