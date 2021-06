Mängel beim Brandschutz zwingen die Lehrer und 550 Schüler des Franziskus-Gymnasiums Nonnenwerth weiterhin ins sogenannte grüne Klassenzimmer. An Tischtennisplatten und in Zelten muss der Unterricht derzeit gehalten werden. Anfang Juni schloss das Gymnasium die Pforten sogar kurzfristig komplett. Eine Gefahrenverhütungsschau sollte am Mittwoch Erkenntnisse liefern, wann und wie die Lehre auf der Insel weitergehen kann.