Sinzig

Wie geht es jetzt mit der Sanierung des Nostalgie-Thermalbads in Bad Bodendorf weiter? Wann beginnen die Arbeiten? Und vor allem: Wann kann das Bad wieder geöffnet werden? Das alles sind große Fragen, nachdem der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung weder grünes Licht für die vorgestellten Pläne des beauftragten Ingenieurbüros PEC Emmerich noch für die damit einhergehende Kostensteigerung gegeben hat. Sicher ist im Moment nur eins: Das letzte Wort hat der Sinziger Stadtrat. Und dessen Mitglieder hatten am Donnerstag ein wahrlich denkwürdiges Schreiben im Briefkasten.