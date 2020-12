Brand in Lagerhalle: Feuerwehr rechtzeitig zur Stelle

Archivierter Artikel vom 24.06.2020, 19:26 Uhr

In einer Lagerhalle im Gewerbegebiet Goldene Meile hat es am Mittwochnachmittag gebrannt.

Schlimmes stand zu befürchten, als am Mittwochnachmittag gegen 17.45 Uhr die Meldung an die Feuerwehr kam, es würden drei Hallen im Gewerbegebiet Goldene Meile an der ehemaligen Glasfabrik brennen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr mit allen Einsatzkräften aus Sinzig, Bad Bodendorf, Franken, Löhndorf, Westum und die Remagener Mannschaft mit ihrer Drehleiter begaben sich unmittelbar zum Brandherd. „Glücklicherweise war es nur eine Halle, in der innen aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen war“, sagte Einsatzleiter Andreas Braun. Bereits eine Stunde später war die Lage unter Kontrolle. „Wenn das hier nachts passiert wäre, ohne dass jemand hier gewesen wäre, hätten wir eine ganz andere Situation gehabt“, so Braun. Direkt neben dem Karosseriebetrieb, in dem das Feuer ausgebrochen war, befindet sich ein großes Palettenlager.