Archivierter Artikel vom 24.03.2020, 08:13 Uhr

Bad Breisig

Brand in Bad Breisig: Rauchgase machen Mehrfamilienhaus vorübergehend unbewohnbar

Bei einem Brand in der Mittelstraße in Bad Breisig, sind in der Nacht auf Dienstag mehrere Menschen mit dem Schrecken davongekommen.