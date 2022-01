Brand einer Lagerhalle in Sinzig: Feuerwehr braucht Verstärkung

In Sinzig ist es am Samstag zu einem Großbrand gekommen. Eine Lagerhalle einer Umzugsfirma brennt lichterloh. Die Feuerwehr braucht Verstärkung.

In Sinzig im Kreis Ahrweiler fordert ein Großbrand in der Kölner Straße zahlreiche Einsatzkräfte. In einer Erstmeldung teilt die Polizei mit: „Die Lagerhalle steht im Vollbrand.“

Derzeit seien Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr im Einsatz. Die Feuerwehr demnach sofort Einsatzkräfte nachalarmieren müssen.

Weiter teilen die Behörden mit: „Durch den Einsatz kann es zu anlassbezogenen Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.“

Wir berichten weiter.