Brand einer Lagerhalle in Sinzig: Bagger verhinderte Schlimmeres

In Sinzig ist es am Samstag zu einem Großbrand gekommen. Eine Lagerhalle einer Umzugsfirma brannte lichterloh. Ein Bagger, der zufällig im Einsatz war, verhinderte Schlimmeres.

In Sinzig im Kreis Ahrweiler forderte am Samstag ein Großbrand in der Kölner Straße zahlreiche Einsatzkräfte. In einer Erstmeldung teilte die Polizei mit: „Die Lagerhalle steht im Vollbrand.“

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Anbau einer großen Lagerhalle in Sinzig, Kölner Straße, in Brand. Die Feuerwehren mussten die Halle einreißen, damit die Flammen nicht auf die Haupthalle übergreifen konnte. Dazu nutzten sie einen Bagger, der in der Nähe im Einsatz war.

Nach ersten Schätzungen des Inhabers dürfte sich der Sachschaden auf ca. 150.000 Euro belaufen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

Nach kurzer Zeit konnten die notwendigen Straßensperrungen wieder aufgehoben werden. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei die genauen Hintergründe des Brandes.