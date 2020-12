Antweiler

Die Warteschlange der Blutspender vor der Turnhalle der Grundschule Antweiler ist länger als gewöhnlich, denn jeder hält 1,5 Meter Abstand zu seinem Vordermann. Es ist nicht die einzige Schutzmaßnahme, die in Corona-Zeiten beim Blutspenden ergriffen werden muss. Doch scheinen diese Maßnahmen oder das Virus an sich die Blutspender kaum abzuschrecken, wie Franz Josef Schneider, Pressesprecher des DRK-Blutspendedienst Rheinland-Pfalz-Saarland, erklärt. Im Gegenteil, in der Krise entscheiden sich sogar mehr Menschen als zuvor, ihr Blut zu spenden. Und so werden die Warteschlangen an den Blutspendeterminen im Kreis Ahrweiler vor allem auch wegen zahlreicher Neuspender länger als gewöhnlich.