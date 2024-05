Plus Insul

Blumensamen aus Insul: Warum der eigene Garten so viel Spaß bereiten kann

Von Ute Müller

i Mila Keuler (links) und Anna Leuer freuen sich über die Wertschätzung ihrer Gartenarbeit und sind mit Begeisterung bei der Pflanzen- und Saatgutbörse in Insul dabei. Foto: Ute Müller

Anna Leuer und Mila Keuler sind in ihrem Element. „Wir haben Zitronenmelisse und Salbei, Goldrute, Pfefferminze und Melissensirup, aber der ist schon so gut wie ausverkauft“, zählt die neunjährige Anna ihr Sortiment auf, und ihre Freundin Mila ergänzt: „Das ist alles aus unseren Gärten, haben wir selbst angezogen und in die kleinen Töpfe verpflanzt.“ Die beiden sind zum ersten Mal als Aussteller auf der Pflanzen- und Saatgutbörse in Insul dabei.