Plus Sinzig/Koblenz

Blitzeinbruch in Sinziger Tankstelle: Angeklagter vor Gericht geständig

Von Silke Müller

i In der Total-Tankstelle an der Kölner Straße in Sinzig sollen die Angeklagten Zigaretten in einem Gesamtwert von rund 8000 Euro gestohlen haben. Um ins Innere zu gelangen, sollen sie mit brachialer Gewalt die Schiebetüren zerstört haben. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Sind ein 38- und 33-Jähriger mit einem Komplizen in der Nacht zum 14. November 2022 in die Total-Tankstelle an der Kölner Straße in Sinzig eingebrochen, haben dabei in brutaler Manier die Schiebetüren am Eingang zerstört und Zigaretten in einem Gesamtwert von rund 8000 Euro gestohlen? Das wird gerade am Landgericht in Koblenz geklärt. Dabei gab es jetzt am zweiten Prozesstag eine überraschende Wende.