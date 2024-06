Plus Adenau Blick in die Zukunft in Adenau: Forstamtsleiter Winand Schmitz bereitet perspektivisch sein Waldrevier vor Von Marvin Conradi i Ein gesunder Wald steht für Biodiversität, indem verschiedene Tiere, wie beispielsweise Schmetterlinge und Insekten, leben können. Foto: Landesforsten RLP/Jonathan Fieber Der Leiter des Forstamtes Adenau, Winand Schmitz, ist Förster aus Leidenschaft und ist seit geraumer Zeit zuständig für den südlichen Teil des Kreises Ahrweiler. Die RZ begleitete den 65-jährigen Forstamtsleiter, der seit 41 Jahren sein Amt ausübt, bei einer Rundfahrt durch den Wald, bei dem nicht nur der Waldbau, sondern auch die Biodiversität im Mittelpunkt stand. Lesezeit: 4 Minuten

Als Biodiversität bezeichnet die Biodiversitätskonvention der Vereinten Nationen die Vielfalt aller lebenden Organismen, Lebensräume und Ökosysteme auf dem Land, im Süßwasser, in den Ozeanen sowie in der Luft. Biodiversität beinhaltet die Vielfalt unterschiedlicher Tierarten sowie die Vielfalt an Biotopen und Ökosystemen. Schmitz ist sich seiner Verantwortung als Förster bewusst: „Heute ...