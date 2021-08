„Wir bleiben so lange hier, wie wir gebraucht werden. Auch wenn andere Hilfsorganisationen, warum auch immer, schon weg sind.“ Dennis Ruland ist einer von jenen, denen man von Statur, Auftritt und Ansprache her wirklich glaubt, was er sagt. Dennis Ruland ist Vereinsmeier und als solcher Vorsitzender eines besonderen Vereins. Der „Medical Service NRW“ ist ein gemeinnütziger Verein aus dem Raum Düren mit dem Zweck, qualifizierten Sanitäts- und Rettungsdienst zu leisten.