Was geht eigentlich vor in den Köpfen junger Menschen? Was denken sie über Politik, und was wünschen sie sich von den Regierenden? Diesen Fragen stellten sich Landtagspräsident Hendrik Hering und Bildungsministerin Stefanie Hubig innerhalb des Projekts „Landtag goes Berufsschule“ in der Berufsbildenden Schule (BBS).