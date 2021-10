Es galt als Sensation, ja fast ein Jahrhundertereignis, als am 22. April 1930 das Luftschiff „Graf Zeppelin“ auf seinem Weg von Friedrichshafen am Bodensee über das Saargebiet und Luxemburg auch über Adenau hinwegflog. Eine Fotografie davon findet sich im neuen Bildkalender „Historische Ansichten aus Adenau – Ein Bildkalender für das Jahr 2022“. Für den Ort wichtige Ereignisse sind darin auf zwölf Blättern festgehalten. So auch der Luftschiffüberflug.