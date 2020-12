Adenau

In der Steinzeit malten Menschen Geheimnisvolles mit Erdfarben an Wände finsterer Höhlen. Andrea Orth verwendet solche Pigmente rund 50.000 Jahre später, um Bilder von leuchtender Stille und wirbelnder Lebensfreude zu gestalten. Die Künstlerin mit internationalem Renommee hat seit 15 Jahren ihr Atelier „Kunstraum Eifel“ in Adenau.