Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler Bilanz von „Aufbau Ahr – Freiwilligen Aufbauzeit im Ahrtal“ vorgestellt: Wie die Flut Fachkräfte generiert Von Silke Müller i Alexander Lehnhoff, Inhaber der Schreinerei Mülligan, führte Arbeitsministerin Dörte Schall durch seinen Betrieb. Dabei zeigte er ihr auch, wie er sein Unternehmen digitalisiert hat. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Eigentlich hatte Constantin Sper aus Bad Bodendorf Geschichte und Englisch auf Lehramt studiert. Aber dann merkte er, dass er damit unzufrieden war. Seit dem 1. August hat er eine Schreinerlehre in Alexander Lehnhoffs Schreinerei Mülligann in Heimersheim begonnen. Wie aber ist der 23-Jährige dazu gekommen? Lesezeit: 3 Minuten

Constantin Sper hat an dem Projekt „Aufbau Ahr – Freiwilligen Aufbauzeit im Ahrtal“ teilgenommen. Seit März 2022 bietet es jungen Menschen bis 27 Jahre die Chance, sich im Handwerk beruflich zu orientieren. Im Rahmen von Betriebspraktika haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich in unterschiedlichen Gewerken auszuprobieren. So können die jungen ...