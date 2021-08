Archivierter Artikel vom 02.07.2021, 09:20 Uhr

Remagen-Kripp

Beziehungsstreit: Frau springt aus fahrendem Auto

Großer Polizeieinsatz in Kripp am Donnerstagabend: Mehrere Anrufer meldeten der Polizei gegen 18.45 Uhr, dass in Remagen-Kripp eine Frau auf der Quellenstraße (B 266) aus einem fahrenden Fahrzeug gesprungen sei und nun auf der Straße liege. Weiterhin soll der Fahrer dieses Fahrzeuges extrem aggressiv sein und sowohl die am Boden liegende Frau als auch Zeugen und Passanten angreifen.