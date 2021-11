Bezahlbare Wohnungen, das ist genau das, was in der Kreisstadt derzeit händeringend benötigt wird. Da kommt ein Bauvorhaben der Steyler Missionare aus St. Augustin in Bad Neuenahr an der Ostseite der vom Platz an der Linde abgehenden Ahrstraße genau richtig. Insgesamt 24 Mietwohnungen für Alleinerziehende und junge Familien sollen hier in einem formschönen, modernen Gebäude entstehen. Die Zufahrt ist über die Ahrstraße geplant.