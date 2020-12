Bewaffneter Raub auf Spielhalle in Bad Neuenahr: Polizei sucht Zeugen

Archivierter Artikel vom 15.07.2020, 09:03 Uhr

Zwei Männer haben kurz vor der Schließung eine Spielhalle in der Jesuitenstraße in Bad Neuenahr überfallen und die Angestellte mit einer Pistole bedroht. Die Täter erbeuteten Bargeld und flüchteten.

Um kurz vor zwei Uhr in der Nacht haben zwei Männer mit aufgesetzten Mund-Nasen-Masken kurz vor Schließung die zu diesem Zeitpunkt unbesuchte Spielhalle in der Jesuitenstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler überfallen. Während einer der beiden Täter an den Tresenbereich herantrat und unter Vorhalt einer Pistole die Öffnung der Kasse forderte, hielt sich der zweite Täter währenddessen im rückwärtigen Bereich auf. Die Angestellte kam der Aufforderung nach, woraufhin der Täter in die Kasse griff und Bargeld erbeutete. Nach der Tat entfernten sich beide Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zum genutzten Fluchtmittel liegen aktuell nicht vor. Der Haupttäter soll gebrochenes Deutsch mit vermutlich osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Die Polizei sucht Zeugen und gibt folgende Täterbeschreibung an die Öffentlichkeit:

Täter 1: circa 167 cm groß, grauer Kapuzenpulli, Kapuze über den Kopf gezogen, dunkle Corona-Mund-Nasen-Schutz-Maske, dickerer Stoff, dickere Stoffbänder, verwendete schwarze kleine Pistole, sprach gebrochenes Deutsch mit vermutlich osteuropäischem Akzent.

Täter 2: etwas größer als die Täter 1 und identisch gekleidet

Die durchgeführten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Mayen unter 02651/ 8010 oder per E-Mail an kimayen@polizei.rlp.de entgegen.