„Schockanruf durch falsche Polizei“, „Nachbarin verhindert Enkeltrick“, „Seniorin zahlt an Betrüger“: Immer wieder sind solche und ähnliche Überschriften in der Rhein-Zeitung zu lesen. Ganz offensichtlich haben gut organisierte Banden diese Form der Kriminalität über Telefonanrufe als zunehmend „profitablen Geschäftszweig“ für sich entdeckt. Ein Trend, der sich während der Lockdown-Zeiten noch verstärkt hat? Wir haben mit der zuständigen Kriminalpolizei in Mayen darüber gesprochen.