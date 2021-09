Kreisstadt. „Wir kommen wieder“: Die klare Ansage der beliebten Bäckerei Brand in der Jesuitenstraße ist nicht zu übersehen. Wie viele andere Unternehmen in der Ahrregion ist der Handwerksbetrieb in Bad Neuenahr von der Flutkatastrophe schwer getroffen worden. Ans Aufhören haben Giesela und Ulrich Brand jedoch nie gedacht. Sie sind stolz auf ihren Betrieb und eine Tradition, die bis ins Jahr 1964 zurückreicht.