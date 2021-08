Nein, eine Botschaft habe er nicht mitgebracht, sagt der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck, als er rund fünf Wochen nach der Hochwasserkatastrophe an der Ahr in einem beschaulichen Nebensträßchen in Insul steht – einem der Dörfchen im Ahrtal, in dem der Fluss gewaltige Zerstörungen hinterlassen hat.