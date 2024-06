Plus Sinzig Beste Stimmung auf dem Kirchplatz: Sprudelndes Sinzig startet mit Kölschem Abend Von Silke Müller i Foto: Hans-Jürgen Vollrath DJ Fosco, Funky Marys und die Räuber – beim Sprudelnden Sinzig wurde am Freitag schon eine Menge geboten. Und das war erst der Anfang. Lesezeit: 1 Minute

Mit viel Musik hat am Freitag das Stadtfest Sprudelndes Sinzig begonnen. Der Kölsche Abend auf dem Kirchplatz startete mit DJ Fosco, gefolgt vom Auftritt der Funky Marys. Nach der offiziellen Eröffnung versetzten dann die Räuber das Publikum in Feierlaune. An diesem Samstag geht es dann um 14 Uhr weiter: Auf der ...