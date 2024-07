Plus Lind

Besserer Mobilfunk: Neuer Turm in Lind macht Funklöchern den Garaus

Von Werner Dreschers

i Rund 40 Meter ragt der Turm empor. Foto: Werner DreschersTannenweg 6535/Werner Dreschers

Ein Mobilfunkmast in Lind-Plittersdorf wird zukünftig die Region versorgen. Noch in seiner Eigenschaft als Minister für Digitales weihte der am Folgetag zum Ministerpräsidenten gewählte Alexander Schweitzer den Funkmast ein. Das gesamte Kabinett des Landes weilte in der Ahrregion, von Marienthal aus besuchten die Minister einzelne Vorzeigeprojekte im Ahrtal (die RZ berichtete).