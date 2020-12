Beschluss zu spontan: Viele Lokale öffnen erst heute

Kreis Ahrweiler

Der offizielle, vom Land vorgegebene Wiedereröffnungstermin für die Restaurants, Gaststätten und Cafés war der Mittwoch, 13. Mai. Aber es gibt noch einen anderen, inoffiziellen Termin. Einen Termin, an dem die meisten Restaurants hier im Kreis wieder öffnen: heute. Denn für die Gastronomen kam die Entscheidung des Landes, dass sie in einer Woche öffnen dürfen, kurzfristig. Zu kurzfristig, um alle Lebensmittel zu organisieren. Zu kurzfristig, um die Schutzvorschriften umzusetzen. Und auch zu kurzfristig, um in der kurzen Zeit die Änderungen in ihren Lokalen vom städtischen Ordnungsamt abnehmen zu lassen. Die Folge: Am so sehr herbeigesehnten Wiedereröffnungstermin blieben die meisten Restaurants geschlossen. Nur wenige haben sich entschieden, ihre Lokale sofort zu öffnen. Eine gute Entscheidung?