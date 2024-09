Plus Remagen Bereit für den Einsatz: Feuerwehrzentrale in Remagen modernisiert Von Christian Koniecki i Bereit für den Einsatz: Das Feuerwehreinsatzzentrum (FEU) in Remagen ist komplett auf modernste Technik umgestellt worden. Foto: Christian Koniecki Sie dürfte zu den modernsten Einsatzzentralen im Kreis Ahrweiler, vielleicht sogar im gesamten nördlichen Rheinland-Pfalz gehören: Gemeint ist das Feuerwehreinsatzzentrum (FEZ) der Freiwilligen Feuerwehr in Remagen. Die Stadt hat viel investiert, um auf dem modernsten Stand der Technik zu sein – auch wenn noch nicht alles so ganz perfekt funktioniert. Lesezeit: 2 Minuten

Mayk Patella sitzt an einem der beiden Arbeitsplätze, vor sich drei große Monitore, Displays, Telefone, Funkgeräte, Tastaturen und eine Computermaus. Um 11 Uhr klickt er eine der Listen auf dem Monitor an. Sofort dringt von draußen das Heulen der Sirenen in den kleinen Raum an der Römerstraße. In diesem Fall ...