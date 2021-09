Hunderte Menschen sind am Samstagabend auf den Marktplatz in Antweiler geströmt. Ein lang angekündigtes Benefizkonzert zog die Menschen an – aus dem Ort, aus den umliegenden Orten, auch aus weiter entfernten Gegenden. Nicht nur war es eine Gelegenheit, nach den Corona-bedingten Entbehrungen mal wieder richtig zu feiern, selbstverständlich unter Beachtung der aktuellen Corona-Verordnung. Es ging auch um ein Zeichen der Solidarität im schwer geschädigten Ort an der Oberahr.