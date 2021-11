Beliebteste Seen Deutschlands: Laacher See ist der Liebling in Rheinland-Pfalz

Welches sind die beliebtesten Seen Deutschlands? Wo fühlen sich die Besucher besonders wohl? Gibt es heimliche Favoriten der Deutschen? 62 Tage Hochspannung hatte auch in diesem Jahr das Event „Dein Lieblingssee“, veranstaltet vom Freizeit- und Urlaubsportal www.seen.de, versprochen. Beliebtester See in Rheinland-Pfalz wurde erneut der Laacher See.

Beim See-Voting konnten Wasserfans aus gut 2000 Seen ihren Favoriten wählen. „Deutschlands Lieblingssee“ wurde am Ende der Scharmützelsee in Brandenburg. Das „Märkische Meer“ sicherte sich damit nach 2013 und 2018 zum dritten Mal die prestigeträchtige Auszeichnung. Der Bodensee und die Goitzsche aus Sachsen-Anhalt eroberten nach zwei spannenden Abstimmungsmonaten die Plätze zwei und drei. Der Spitzenreiter in Rheinland-Pfalz ist der Anziehungspunkt der Vulkanregion schlechthin, der Laacher See. Schwimmen auf einem Vulkan mit Blick auf die einzigartige Benediktinerabtei Maria Laach – nach wie vor ist der Laacher See ein beliebtes Ausflugsziel und damit Spitzenreiter in der Gunst der Seefans in Rheinland-Pfalz.

Der Laacher See zieht die Menschen magisch an, und dass zu jeder Jahreszeit und bei fast jedem Wetter. Gern wird der See umrundet, von Familien, Wanderern und Naturfreunden. Die Auszeichnung „Lieblingssee in Rheinland-Pfalz“ zeigt, welch großer Beliebtheit sich der Laacher See erfreut. Auf Platz zwei und drei folgen der Silbersee und der Wiesensee.