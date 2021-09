„Der Barbarossamarkt im Sinziger Schlosspark am Samstag, 18. September, und Sonntag, 19. September, wird so schön sein, wie man ihn von jeher kennt“, kündigt Jürgen Fleischmann vom Vorstand des veranstaltenden Vereins „Wir helfen“ an. Die Maskenpflicht entfällt. Wer sie tragen will, wird nicht daran gehindert, heißt es.