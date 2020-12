Unkelbach

Warum ist die Aufregung um die von der Stadt Remagen geplante Renaturierung weniger Hundert Meter des Unkelbachs so groß? Was für stichhaltige Argumente haben einige engagierte Menschen gegen das geplante Ausmaß des Ausbaus dieses Bachabschnitts in dem mehrfach von starken Überflutungen heimgesuchten Ortsteil von Remagen?