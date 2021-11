Es ist eine ganz besondere Auszeichnung, die der staatlich geprüfte Blumentechniker Hans-Jürgen Meyer und seine Ehefrau Ilse erhalten haben. Den beiden ist in Berlin der wichtigste Preis der Grünen Branche, der Taspo-Award 2021, verliehen worden. Damit haben sich die Anstrengungen, die die beiden in ihr Geschäft Floristik und Ambiente Meyer in Sinzig trotz Corona-Krise und Lockdown investierten, gelohnt. Denn es ist das Ambiente ihres umgebauten Ladens, das die Jury überzeugt hat.