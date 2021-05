Bauholz ist knapp, die Preise dafür schießen geradezu in die Höhe. So ist es derzeit überall zu hören. Dabei war doch noch im vergangenen Jahr wegen des vielen Käferholzes von einem Überangebot und demzufolge von einem Preisverfall die Rede. Wie ist es zu dem Mangel an Bauholz und dem damit einhergehenden Preisanstieg gekommen, wie ist die aktuelle Lage im Holz verarbeitenden Gewerbe?