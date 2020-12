Bad Neuenahr-Ahrweiler

Für die Menschen im Kreis Ahrweiler ist das Geschäft eine der Hauptanlaufstellen wenn es um Freizeit-, Garten- oder Heimbedarf geht: Der Knauber in der Ahrweiler Wilhelmstraße. 43 Jahre nach der Eröffnung in Ahrweiler will die Bauhaus AG sämtliche Filialen übernehmen.