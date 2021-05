Baugrundstücke in Niederzissen sehr gefragt: Rahmenbedingungen für den Verkauf festgelegt

Rund 270 Kaufinteressenten für Bauplätze in Niederzissen, aber nur etwa 80 verfügbare Grundstücke in den beiden geplanten Neubaugebieten: Vor diesem Problem steht derzeit die Niederzissener Gemeindeverwaltung. Zwangsläufig kommt da natürlich die Frage auf, wie und nach welchen Kriterien die Bauflächen vergeben werden sollen. Schon in seiner jüngsten Sitzung hatte der Gemeinderat beschlossen, die Parzellen im Baugebiet „Bausenberg III“ unter notarieller Aufsicht zu verlosen. Aber so ganz soll die Entscheidung über die Vergabe der Bauflächen nicht der Glücksgöttin überlassen werden.