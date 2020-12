Bad Neuenahr-Ahrweiler

Der Bauboom in der Kreisstadt setzt sich fort. Weitere 17 neue Baugrundstücke unterschiedlicher Größe sollen in der sogenannten VdK-Siedlung im Straßeneck der Sebastianstraße, der Ringener Straße und der Mörikestraße in der Nähe der Hemmenesser Kapelle entstehen. Das Gelände liegt derzeit brach und ist durch seinen starken Bewuchs von den unmittelbar vorbeiführenden Straßen aus kaum zu erkennen. Das wird sich bald ändern.