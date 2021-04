Bau eines Museumsdorfes in der Grafschaft: War's das für das Projekt „Frankensiedlung“?

Schluss, aus, vorbei? Seit rund fünf Jahren ist der Verein „Frankensiedlung Nithrindorp“ auf der Grafschaft mit seinem Traum unterwegs, eine frühmittelalterliche Frankensiedlung in der Nierendorfer Gemarkung aufzubauen. Nun scheint es, dass der Bau des Museumsdorfes auf der Zielgeraden selbst Geschichte wird. Der Grafschafter Bauausschusses sprach sich in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich in seiner Empfehlung an den Gemeinderat dafür aus, das Verfahren zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Frankensiedlung Nithrindorp“ ad acta zu legen.