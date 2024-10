Bau der neuen Heppinger Brücke hat begonnen: Statt Flachgründung gibt es nun eine Tiefgründung

Derzeit sind die zehn Meter in den Boden reichenden Großbohrpfähle aus Beton, die einmal das Widerlager tragen und absichern sollen, weitgehend in den Boden eingelassen und an den Ringen der eingegossenen Eisen noch gut zu erkennen. Im Hintergrund der Rest der alten Brücke. Foto: Jochen Tarrach