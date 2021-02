An die Situation angepasst und damit geändert werden mussten die Ausbaupläne zur erstmaligen Herstellung der Ahrallee sowie des dazugehörigen Radweges in Ahrweiler. Der Bau- und Planungsausschuss der Stadt beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung mit den teilweise überraschenden neuen Fakten, die sich für die Anwohner durchaus positiv auswirken können.