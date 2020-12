Ahrtal

Kommt er tatsächlich pünktlich zur Landesgartenschau 2022, der Batteriezug auf der Ahrtalbahn? Zumindest scheinen die Weichen in diese Richtung gestellt. So hat jetzt der zuständige Zweckverband SPNV Nord die angekündigte Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.