Der Kreisel an der Linde zwischen B 9, Lindenstraße und Koblenzer Straße in Sinzig ist schon längst fertig. Anders sieht es da bei einem anderen Projekt aus, das schon viele lange Jahre überfällig ist: die Sanierung der Barbarossastraße in Sinzig. Immer noch gilt die L 82 als Buckelpiste, was zahlreiche Verkehrsteilnehmer maßlos ärgert. Und auch jetzt ist noch immer offen, wann die Arbeiten tatsächlich beginnen können. Aber es gibt auch gute Nachrichten.