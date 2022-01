Die Facebook-Gruppe „Barbarossastadt Sinzig“ ist beliebt. Mehr als 2500 Menschen gehören ihr an. Der Austausch ist rege. Doch seit rund einer Woche ist es still geworden auf der Facebook-Seite Administrator Hagen Hoppe hat die Gruppe in den Pausenmodus gesetzt. Die Mitglieder werden sich auf unabsehbare Zeit damit abfinden müssen, sich auf dieser Plattform nicht mehr austauschen zu können.